Marca: Арсен Захарян стал показывать игру, которую привёз из России

Испанское издание Marca высоко оценило выступление российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна после голевой передачи в матче 30-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:0).

«Захарян занял на поле место травмированного Брайса Мендеса, который, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы. Теперь Арсен находится на любимой для себя позиции и в любимой роли.

И, похоже, это лучшее выступление россиянина со времён перехода в клуб. Арсен совершил четыре паса под удар — больше всех в прошедшей игре. Он дважды выводил Оярсабаля с голкипером один на один, несколько раз опасно подавал угловой, с которого и забил Пачеко.

Определённо россиянин является главным героем встречи и человеком, который показывает игру, привезённую им из России», — говорится в статье издания Marca.

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» заработал 49 очков и расположился на шестой строчке.

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