«Локомотив» — самая волевая команда в РПЛ в этом сезоне

В воскресенье, 31 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась вничью 1:1. «Локомотив», проигрывая по ходу встречи, отыгрался на 81-й минуте благодаря голу Максима Глушенкова.

Это 12-е волевое очко железнодорожников в этом сезоне РПЛ. Они избежали поражения в 8 из 12 матчей, в которых проигрывали по ходу встречи. По этому показателю они лидируют в Российской Премьер-Лиге.

Все матчи «Локомотива» в чемпионате России — 2023/2024, в которых они ушли от поражения:

1-й тур. «Локомотив» — «Рубин» — 2:2 (уступали по ходу встречи 1:2);

4-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов» -1:1 (0:1);

5-й тур. «Краснодар» — «Локомотив» — 1:1 (1:0);

9-й тур. «Зенит» — «Локомотив» — 1:2 (1:0);

11-й тур. «Урал» — «Локомотив» — 2:2 (2:1);

14-й тур. «Локомотив» — «Спартак» — 1:1 (0:1);

15-й тур. «Локомотив» — «Ахмат» — 2:1 (0:1);

22-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1 (0:1).

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка за 21 матч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).