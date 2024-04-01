Игрок «Локомотива» Фассон: у нас отличные вратари, но Митрюшкин будет в копилочку команде

Футболист «Локомотива» Лукас Фассон высказался о конкуренции на вратарской позиции в команде Михаила Галактионова.

— В «Локомотиве» отличная вратарская бригада: и Илья Лантратов, и Гиля, и Худяков, к тому же молодые голкиперы подтягиваются.

— То есть новый вратарь в лице Митрюшкина команде не нужен?

— Если он придёт, то всё будет в копилочку для команды, — сказал Фассон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин успешно прошёл медосмотр для «Локомотива». С лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин играл за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские сборные России.