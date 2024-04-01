Сперцян: считаю правильным не смотреть в турнирную таблицу — это дополнительное давление

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, стоит ли смотреть в турнирную таблицу по ходу чемпионата.

— Мусаев сказал, что футболистам не стоит смотреть в турнирную таблицу. Это правильно?

— Да. Таблица — это дополнительное давление, так скажем. Наше дело играть в футбол. Идти от игры к игре. Каждый матч выигрывать и в конце чемпионата уже смотреть в турнирную таблицу, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23-летний Сперцян провёл в этом сезоне 23 игры за «Краснодар», забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).