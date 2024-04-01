Кержаков: каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков поделился мнением о погоне российского хоккеиста Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки. Напомним, сейчас на счету Овечкина 846 шайб. Для того чтобы превзойти рекорд Гретцки (894), российскому форварду осталось забить 49 голов.

«Конечно, особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.