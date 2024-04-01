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Давила: будем бороться за чемпионство до конца. Сделаем всё, чтобы ЦСКА выиграл титул

Давила: будем бороться за чемпионство до конца. Сделаем всё, чтобы ЦСКА выиграл титул
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что красно-синие хотят выиграть чемпионство по итогам сезона-2023/2024. После 21-й проведённой в рамках Российской Премьер-Лиги встречи ЦСКА располагается на четвёртом месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

«Да, будем бороться за чемпионство до самого конца. Сделаем всё возможное, чтобы заполучить титул в этом сезоне, забрать сезон. Даже в рамках того плохого, что происходит в этом сезоне, мы находим позитивные моменты, благодаря чему набираем очки и догоняем лидеров», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Отметим, что в матче 22-го тура РПЛ нынешнего сезона ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова встретится с «Факелом».

Турнирная таблица РПЛ
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