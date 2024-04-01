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18-летний полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери высказался о Килиане Мбаппе

18-летний полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери высказался о Килиане Мбаппе
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18-летний полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе.

«Он — очень хороший товарищ. Килиан всегда готов помочь партнёрам по команде. Он — игрок мирового класса и одержим голами, и это очень хорошо», — приводит слова Заира-Эмери Telefoot.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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