Невилл: игра «Манчестер Юнайтед» с «Брентфордом» — это унылая попытка сыграть в футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал «красных дьяволов» за игру в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:1).

«Это было настолько унылое зрелище, что, когда Маунт забил, думаю, нам захотелось подписать петицию, чтобы «Брентфорду» отдали их два очка. В противном случае это был бы абсолютный грабёж. Но потом «пчёлы» сравняли счёт. Я не смогу объяснить эту игру. Я просто понятия не имею, как так получилось. Очень беспокоит, что команда может вот так опуститься до столь низкого уровня. Иногда вы можете играть плохо, да, но здесь мы увидели унылые попытки сыграть в футбол», — приводит слова Невилла британское интернет-издание Daily Mail.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» после 29 туров АПЛ нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.