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Александр Кержаков оценил тренерские перспективы Игоря Денисова

Александр Кержаков оценил тренерские перспективы Игоря Денисова
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о тренерском потенциале своего бывшего одноклубника Игоря Денисова.

— Не так давно Игорь Денисов стал тренировать детей в «Торпедо». Удивило, что пошёл по тренерскому пути?
— Не удивило. Я общаюсь с Игорем и вижу его желание и страсть к работе. Сейчас эта страсть направлена на работу с детьми.

— Из Игоря получится хороший тренер?
— Из него уже получается тренер. Каких результатов он добивался на прежнем месте работы с ребятами, которых собрал по объявлению… Они там выигрывали турниры и играли на равных со многими футбольными московскими школами. Думаю, у Игоря всё получается и получится в будущем.

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