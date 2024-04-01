Дмитрий Кириченко — главный тренер «Текстильщика» из Иванова

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко назначен главным тренером «Текстильщика» из Иванова.

«Дмитрий Сергеевич – один из лучших российских нападающих своего поколения, выступал за целый ряд клубов элитного отечественного дивизиона: «Ростов», столичный ЦСКА, ФК «Москва», «Мордовию», «Сатурн». Имеет на своём счету более сотни голов в РПЛ и четыре гола за главную национальную команду России, автор самого быстрого забитого мяча в истории чемпионата Европы.

Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста», — сообщается в заявлении футбольного клуба «Текстильщик» в соцсетях.

«Текстильщик» выступает во второй группе дивизиона А второй лиги ФНЛ.

Дмитрий Кириченко завершил карьеру футболиста в марте 2014 года. Последним его клубом была саранская «Мордовия». Он выступал за «Ростов», «Сатурн», «Москву», ЦСКА и другие клубы. После завершения игровой карьеры Кириченко работал на тренерских должностях в «Ростове», «Уфе», «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи».