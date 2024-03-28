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Игорь Колыванов покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Игорь Колыванов покинул пост главного тренера «Текстильщика»
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Пресс-служба футбольного клуба «Текстильщик» в своих соцсетях сообщила об уходе Игоря Колыванова с поста главного тренера команды.

«В связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора. Мы благодарим Игоря Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

Напомним, Колыванов возглавил «Текстильщик» в июне 2022 года. В нынешнем сезоне команда из Иваново провела три матча в Леон Второй лиге, в которых набрала пять очков. «Текстильщик» занимает третье место в турнирной таблице дивизиона А группы Серебро.

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