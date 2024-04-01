Семак — о формате Кубка: количество матчей не катастрофическое, но календарь непростой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал непростым календарь с учётом матчей Фонбет Кубка России. Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Первая игра пройдёт 3 апреля, ответный матч состоится 17 апреля.

«Как оцениваю обновлённый формат Кубка? Я думаю, основные трудности связаны с переносом матча чемпионата, из-за этого всё сдвинулось немножко. Количество матчей не такое катастрофическое, но календарь действительно очень непростой. Это, а также состояние полей, непростые перелёты, влияет на состояние игроков», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» уже провёл два матча со «Спартаком». В 5-м туре сине-бело-голубые выиграли 3:1, а в матче 19-го тура сыграли вничью 0:0.