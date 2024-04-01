Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не готовится к игре со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых не готовится к матчу со «Спартаком» в Кубке России. Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Первая игра пройдёт 3 апреля, ответный матч состоится через две недели.

«Пока все, кроме Марио Фернандеса, готовятся. По Марио мы ждём заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее Семак рассказывал, что Фернандес проходит дополнительно медицинское обследование из-за неких проблем с неврологией. Отметим, что в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» уже провёл два матча со «Спартаком». В 5-м туре сине-бело-голубые выиграли 3:1, а в матче 19-го тура сыграли вничью 0:0.