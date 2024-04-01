Созин: зачем «Краснодар» менял Ивича, если после него нет даже намёка на атакующий футбол?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался об отставке Владимира Ивича из «Краснодара» и приглашении на его место Мурада Мусаева.

«Многие в этом туре смотрели за «Краснодаром». Не из-за стремления клуба стать чемпионом и интриги наверху таблицы – это понятно. Но в первую очередь хотелось увидеть те желаемые перемены в игре, из-за отсутствия которых, как я понимаю, был уволен Ивич. Я вижу это так: в концепции владельца «Краснодара» – желание играть в атаку, с красивыми комбинациями впереди. Человек хочет видеть атакующий футбол, который радует именно его глаз. Он имеет на это право – потому что он содержит клуб, построил стадион, создал академию.

Но что поменялось? Видимо, пришёл человек, человек который тоже хочет играть в атаку. А там только забросы на Кордобу. И те же три центральных защитника. Потому что этот состав заточен на длинные передачи или быстрые атаки, а ни о каких комбинациях впереди речи идти не может. Гол «Краснодар» забил с рикошета, и «Локомотив» в атаке они не переиграли. Конечно, прошло мало временим. Может, что-то поменяется через год. Но зачем «Краснодар» менял Ивича сейчас, когда есть шанс взять трофей, если после него нет даже намёка на атакующий футбол? Фамилия другая, а всё остальное — как прежде», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».