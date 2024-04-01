Александр Кержаков назвал лучшего футболиста России последних лет

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшим российским футболистом последних лет. Кержаков выделил полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«С той стабильностью, с которой Головин сейчас играет в «Монако», в одном из сильнейших чемпионатов Европы и клубе, который борется за еврокубки, наверное, да. Не с большим отрывом, но он лучший российский игрок», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кержаков завершил профессиональную клубную карьеру в 2017 году. С 2020-го экс-форвард «Зенита» начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».