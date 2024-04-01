Экс-игрок «Балтики» Кашчелан: когда я завершил карьеру, жена заплакала

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», а ныне член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал, как его супруга отреагировала на решение о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«После того, как закончилась моя последняя игра, она спустилась с трибуны ко мне на поле. На её щеках были слезы. В них я увидел те непростые 20 лет моей карьеры, через которые мы прошли вместе. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами», — приводит слова Кашчелана Sport24.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года он является членом тренерского штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».