Игрок «Урала» Кулаков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Кубке России

Защитник «Урала» Денис Кулаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 3 апреля в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

«Мы встречаемся с «Локомотивом» в Кубке России. С ним всегда интересно играть. Думаю, получится хорошая игра. На своём стадионе мы должны порадовать болельщиков результатом и игрой», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы победили «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.