Игрок «Урала» Кулаков: ничья со «Спартаком» даст команде положительные эмоции

Защитник «Урала» Денис Кулаков поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский клуб сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0).

«Ничья со «Спартаком» даст положительные эмоции и эффект в раздевалке «Урала». У нас затянулась неудачная серия и поэтому одно очко на выезде со «Спартаком» — хороший результат. Мы анализируем только свою игру и думаем, как можно выйти из той ситуации, куда попал «Урал», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.