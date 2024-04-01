Широков — о «Краснодаре»: от команды, претендующей на чемпионство, ждёшь большего

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Локомотив» в игре с «Краснодаром» был чуть ближе к победе. Они имели хорошие моменты, которые не смогли довести до ума. По качеству матч должен был понравиться. Обе команды старались атаковать, особенно «Локомотив» в первом тайме. Во втором тайме всё выглядело чуть хуже.

Наверное, большего ждали от «Краснодара», потому что им нужно было выигрывать. Но они всё время тяжело играют с «Локомотивом» — не совсем удобный соперник. Может быть, повлияла смена тренера. Когда новый тренер начинает без паузы, то может случиться эмоциональный подъём. Здесь тренировались две недели, соответственно, эмоциональный порыв ушёл.

Я не скажу. что «Краснодар» играл плохо, но от команды, претендующей на чемпионство, ожидаешь большего. Тем более что им обязательно нужно было побеждать, чтобы выйти на первое место. В этот раз не срослось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.