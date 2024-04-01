Игрок «Ахмата» Диванович вернулся к тренировкам в общей группе после операции

Агент Флорин Биба, представляющий интересы черногорского полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, что футболист вернулся в общую группу команды. Напомним, Диванович восстанавливался после операции на крестообразных связках.

«Заим присоединился к команде и занимается в общей группе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Заим Диванович провёл шесть матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России, где результативными действиями футболист не отметился.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 21 матч. Лидирует «Зенит» (41).