Сенников: и «Локомотив», и «Краснодар» играли на результат, ничья не нужна была никому

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» (1:1).

«Локомотив» выглядел предпочтительнее в матче с «Краснодаром». Обидный гол был с углового. Потом уже «Краснодар» долго отбивался и удерживал счёт.

Первый тайм был для «Локомотива» особенно хорошим — много моментов. Во втором тайме игра немного выровнялась, но «Локомотив» всё-таки смог забить в концовке благодаря хорошей комбинации. Было видно, что ничья никому не нужна. «Локомотив» в целом играл с преимуществом и создавал острые моменты. «Краснодар» в этот вечер тоже играл на результат. Тем более это первая игра Мусаева [после возвращения в клуб]. Но в этом матче ничья — тоже хороший результат», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.