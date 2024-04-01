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Сенников: и «Локомотив», и «Краснодар» играли на результат, ничья не нужна была никому

Сенников: и «Локомотив», и «Краснодар» играли на результат, ничья не нужна была никому
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о матче 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«Локомотив» выглядел предпочтительнее в матче с «Краснодаром». Обидный гол был с углового. Потом уже «Краснодар» долго отбивался и удерживал счёт.

Первый тайм был для «Локомотива» особенно хорошим — много моментов. Во втором тайме игра немного выровнялась, но «Локомотив» всё-таки смог забить в концовке благодаря хорошей комбинации. Было видно, что ничья никому не нужна. «Локомотив» в целом играл с преимуществом и создавал острые моменты. «Краснодар» в этот вечер тоже играл на результат. Тем более это первая игра Мусаева [после возвращения в клуб]. Но в этом матче ничья — тоже хороший результат», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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