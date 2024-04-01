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Защитник «Барселоны» Мартинес вступил в перепалку с оскорблявшим его фанатом

Защитник «Барселоны» Мартинес вступил в перепалку с оскорблявшим его фанатом
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Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес устроил перепалку с юными болельщиками на улице. Один из фанатов всерьёз повздорил с испанским футболистом, но до рукоприкладства дело не дошло.

«Это последний раз, когда ты называешь меня дураком, ты слышал меня? Последний раз, когда ты меня оскорбляешь. Твой друг такой же, в прошлый раз он меня оскорбил. Услышали меня? Вы оскорбили меня в последний раз», – сказал Мартинес в ходе перепалки с болельщиком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Мартинесу 32 года. Прошлым летом защитник перебрался в каталонскую «Барселону». Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского игрока в € 6 млн. В нынешнем сезоне Иньиго принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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