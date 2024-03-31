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Вице-президент «Барселоны» Юсте: постараемся убедить Хави остаться в клубе

Вице-президент «Барселоны» Юсте: постараемся убедить Хави остаться в клубе
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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте ответил на вопрос о будущем главного тренера сине-гранатовых Хави в клубе.

«Я надеюсь и желаю, чтобы он остался здесь. Мы обсуждаем с ним долгосрочный проект, и речь идёт не о сезоне или двух. Мы постараемся убедить Хави [остаться в клубе], но теперь всё зависит от него», — приводит слова Юсте AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в конце января Хави заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. После этого, отвечая на вопросы журналистов, испанский специалист не раз подтверждал, что его намерение покинуть «Барселону» не изменилось.

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