Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров назвал лучшего тренера в РПЛ

Владимир Быстров назвал лучшего тренера в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о рулевом «Ростова» Валерие Карпине. Экс-игрок сборной России считает, что Валерий Георгиевич сейчас является лучшим тренером РПЛ.

«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа [из «Спартака»], он зашёл на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом». Ну, кто его вытащил? (улыбается). Не побеждай мы тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого попёрло. До тренера сборной дотащил его», – заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-лиги «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счётом 4:1. Подопечные Валерия Карпина имеют на своём счету 30 очков. Ростовчане занимают девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Быстров: Карпин полностью переиграл Личку в матче «Динамо» — «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android