Владимир Быстров назвал лучшего тренера в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о рулевом «Ростова» Валерие Карпине. Экс-игрок сборной России считает, что Валерий Георгиевич сейчас является лучшим тренером РПЛ.

«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа [из «Спартака»], он зашёл на тренерский мостик, а у нас была игра с «Ахматом». Ну, кто его вытащил? (улыбается). Не побеждай мы тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0, после этого попёрло. До тренера сборной дотащил его», – заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-лиги «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счётом 4:1. Подопечные Валерия Карпина имеют на своём счету 30 очков. Ростовчане занимают девятое место в турнирной таблице.