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«Клермон» не будет выкупать Николсона у «Спартака» в случае вылета из Лиги 1 — источник

«Клермон» не будет выкупать Николсона у «Спартака» в случае вылета из Лиги 1 — источник
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Французский «Клермон» не будет использовать опцию выкупа у московского «Спартака» прав на ямайского нападающего Шамара Николсона в случае вылета из французской Лиги 1, сообщает Space CF63 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб покинут ещё три футболиста, находящихся в аренде из других клубов, а также семь игроков, у которых заканчивается действующий контракт.

После 27 сыгранных туров во французской Лиги 1 «Клермон» занимает последнее, 18-е место. В активе команды 20 набранных очков. От зоны стыковых матчей клуб отделяет шесть очков.

Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата Франции Николсон провёл 22 матча, в которым отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение Шамара со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

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