Кади: у Мусаева пока не получилось донести до «Краснодара» все свои требования и новшества

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал об изменениях в команде после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

«Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе — только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, то у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, что это ещё предстоит», — приводит слова Боржеса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 14 марта Мурад Мусаев официально вернулся в «Краснодар», подписав контракт с «быками» до конца нынешнего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2021 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».