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«Верните Зарему». Быстров раскритиковал новое руководство «Спартака»

«Верните Зарему». Быстров раскритиковал новое руководство «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал нынешнее руководство красно-белых, а также призвал вернуть в клуб Зарему Салихову, супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Напомним, Салихова входила в совет директоров красно-белых.

«Они [руководство] во всех моментах обосрались… Верните Зарему, пожалуйста. Все ждали, что сейчас [в «Спартаке»] всё изменится...» — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания более 20 лет является генеральным спонсором красно-белых. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента «Спартака», который занимал на протяжении 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 проведённом матче.

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