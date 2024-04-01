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Сильянов: попадание в топ-3 РПЛ будет хорошим результатом для «Локомотива»

Сильянов: попадание в топ-3 РПЛ будет хорошим результатом для «Локомотива»
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Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, а также назвал итоговое место в турнирной таблице чемпионата, которое будет считаться хорошим результатом.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«Обидно. Первый тайм был неплохой. Правда, пропустили дурацкий, ненужный мяч. А так моментов у нас было достаточно много, но мы не сумели их реализовать. На второй тайм вышли не так хорошо, как на первый. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, что не проиграли. Автогол Сулейманова подкосил команду? Да нет, не подкосил. Просто обидно пропускать такие нелепые, случайные мячи. После этого гола мы неплохо играли в первом тайме.

На что «Локомотив» сможет претендовать в этом сезоне? Я надеюсь, что мы будем в топ-тройке. Это будет хорошим результатом для нас», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиге матча располагается на пятом месте турнирной таблицы. Команда Михаила Галактионова набрала 33 очка. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.

23-летний Сильянов в нынешнем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

Турнирная таблица РПЛ
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