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Защитник «Сочи» Дркушич: верю в спасение по итогам нынешнего сезона

Защитник «Сочи» Дркушич: верю в спасение по итогам нынешнего сезона
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Игрок «Сочи» Ваня Дркушич высказался о перспективах команды в текущем сезоне чемпионата России по футболу. Защитник выразил надежду на то, что южанам удастся сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Дркушич дал понять, что у сочинцев ещё есть время на исправление ситуации.

«Верю в спасение по итогам нынешнего сезона. Думаю, что в первых трех играх после возобновления чемпионата мы показали хороший футбол. C «Балтикой» мы могли забить 2–3 гола, но не получилось. Впереди еще 9 матчей, нужно набирать очки, чтобы спасти клуб», – заявил Дркушич в эфире «Матч Премьер».

Напомним, за 21 матч Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Сочи» заработал 14 очков. Южане занимают последнее место в турнирной таблице. В 22-м туре РПЛ они сыграли на своём поле с московским ЦСКА. Та встреча завершилась ничейным результатом – 2:2. При этом по ходу матча сочинская команда уступала с разницей в два мяча.

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