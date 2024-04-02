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Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»

Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
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Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост нового тренера команды.

«Для меня фаворитом является Юлиан Нагельсманн, поскольку из всех обсуждаемых кандидатов он, на мой взгляд, подходит лучше всего. Юлиан знает клуб, а его команды часто показывает очень привлекательный футбол. В прошлом сезоне уволили в тот момент, когда «Бавария» претендовала на победу во всех турнирах», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, в марте 2023 года мюнхенская «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку Бундеслиги, отставая от возглавляющего таблицу «Байера» на 13 очков.

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