«Аль-Иттихад» с Бензема проиграл «Аль-Ахли» и потерял шансы защитить титул

Завершился матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» принимал «Аль-Иттихад». Встреча прошла в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол за «Аль-Ахли» забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи Роберто Фирмино.

Отметим, в составе «Аль-Иттихада» выступал французский нападающий Карим Бензема. Форвард вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

На данный момент «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, записав в свой актив 46 очков. Команда утратила шансы защитить чемпионский титул. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт на 24 очка за восемь туров до конца сезона.