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«Аль-Иттихад» с Бензема проиграл «Аль-Ахли» и потерял шансы защитить титул

«Аль-Иттихад» с Бензема проиграл «Аль-Ахли» и потерял шансы защитить титул
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» принимал «Аль-Иттихад». Встреча прошла в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол за «Аль-Ахли» забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи Роберто Фирмино.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 26-й тур
01 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
1 : 0
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Аль-Бурайкан – 34'    

Отметим, в составе «Аль-Иттихада» выступал французский нападающий Карим Бензема. Форвард вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

На данный момент «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, записав в свой актив 46 очков. Команда утратила шансы защитить чемпионский титул. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт на 24 очка за восемь туров до конца сезона.

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