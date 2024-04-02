В «Баварии» отреагировали на решение Хаби Алонсо не покидать «Байер»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал решение испанского специалиста Хаби Алонсо провести следующий сезон в леверкузенском «Байере».

«Алонсо – достойный специалист. Я давно знаю его, еще когда он работал в «Реал Сосьедаде». Поэтому для меня было очевидно, что Хаби останется в Леверкузене», — приводит слова Эберля Bayern&Germany в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером мадридского «Реала». Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 27 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

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