37-летний игрок «Урала» Кулаков заявил, что не планирует завершать футбольную карьеру

37-летний футболист «Урала» Денис Кулаков заявил, что у него нет мыслей о завершении карьеры. Украинский игрок отметил, что сконцентрирован на выступлениях за «Урал» и на улучшении турнирного положения своей команды.

— У вас контракт с «Уралом» до лета 2024 года. Были ли переговоры о новом соглашении?

— У меня сейчас все мысли о том, чтобы мы обезопасили себя, заняв место как можно дальше от зоны стыковых матчей, и чтобы спокойно закончили чемпионат.

— Не было ли мыслей о том, чтобы завершить футбольную карьеру?

— Нет, — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в ближайшем матче «Урал» встретится с «Локомотивом» в рамках Кубка России. Игра состоится 3 апреля в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.