Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером «Палермо» — журналист Скира

Бывший защитник сборной Италии Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на замену Эудженио Корини на посту главного тренера «Палермо». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним местом работы итальянского специалиста был французский «Марсель», который он возглавлял с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Ранее Гаттузо занимал пост главного тренера «Валенсии» (июль 2022 — январь 2023 гг.), «Наполи» (2019-2021 гг.), «Милана» (2017-2019 гг.).

Напомним, на текущий момент «Палермо» выступает в итальянской Серии Б. После 31 тура данного соревнования подопечные Корини заработали 49 очков и располагаются на шестой строчке, отставая от лидирующей «Пармы» на 16 очков.