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Игрок «Барселоны» Маркос Алонсо согласовал условия контракта с «Атлетико» — Cadena SER

Игрок «Барселоны» Маркос Алонсо согласовал условия контракта с «Атлетико» — Cadena SER
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33-летний левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, на текущий момент это соглашение не является окончательным. Переход Алонсо в стан «матрасников» может быть сорван в случае, если другой клуб сделает более выгодное предложение.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Алонсо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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