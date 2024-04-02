Игрок «Барселоны» Маркос Алонсо согласовал условия контракта с «Атлетико» — Cadena SER

33-летний левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, на текущий момент это соглашение не является окончательным. Переход Алонсо в стан «матрасников» может быть сорван в случае, если другой клуб сделает более выгодное предложение.

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Напомним, в нынешнем сезоне Алонсо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.