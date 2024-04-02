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Агент защитника «Краснодара»: Кайо сейчас готов на все 100%

Агент защитника «Краснодара»: Кайо сейчас готов на все 100%
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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы 28-летнего центрального защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о физическом состоянии своего клиента.

«Кайо сейчас готов на все 100%. Он будет продолжать вносить свой вклад в команду», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После 21 тура чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место.

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