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Павлюченко: в сборной России настолько любили Хиддинка, что не хотелось заниматься хернёй

Павлюченко: в сборной России настолько любили Хиддинка, что не хотелось заниматься хернёй
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Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил о периоде совместной работы с Гусом Хиддинком в национальной команде России.

«Мне кажется, с Гусом те же самые тренировки, ничего необычного, футбол одинаков, ничего такого, но Гуса мы настолько как-то любили, уважали, что, даже на тренировки выходя, ну не хотелось там какой-то хернёй заниматься.

Он очень часто собирал команду, он даже разрешал, если завтра игра, по бокалу вина выпить сегодня. Мы как-то вместе куда-то ходили, мы даже когда в Нидерланды приехали, он нас к своим родственникам водил на ужин. И ты знаешь, мы его так полюбили и реально, я вот много раз в интервью говорил, что играли за Гуса», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

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