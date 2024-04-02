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Павлюченко рассказал, что его жена рыдала, когда они уезжали из Англии

Павлюченко рассказал, что его жена рыдала, когда они уезжали из Англии
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Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о реакции его жены Ларисы Павлюченко на отъезд из Англии в 2012 году, когда российский футболист переходил в московский «Локомотив».

«Когда мы уже уезжали, Лариса у меня плакала, рыдала. Она хотела остаться, она у меня уже и язык выучила, и друзей [завела], дом купили», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами.

Павлюченко завершил карьеру осенью 2022 года. Последним клубом российского нападающего стало «Знамя» из Ногинска.

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