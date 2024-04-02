Радимов: тренерский штаб «Ростова» — один из сильнейших в РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал тренерский штаб «Ростова» одним из лучших в Российской Премьер-Лиге.

«Карпин собрал отличную команду, они прекрасно готовы. И вообще тренерский штаб «Ростова», я думаю, один из самых сильных в России. Вы посмотрите, как они выглядят физически! Это заслуга тренера по физподготовке, сработано просто на пять баллов. Они носятся, прессингуют весь матч. А ещё «Ростов» надо похвалить за трансферную политику – все, кого они взяли, пришлись ко двору. И молодёжь хорошая подрастает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что после возобновления сезона-2023/2024 «Ростов» одержал три победы, поочерёдно обыграв «Крылья Советов», «Краснодар» и московское «Динамо».