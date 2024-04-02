Капитан «Ростова» Глебов: стоит отдать должное Карпину в развитии молодых игроков

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о развитии молодых футболистов жёлто-синих под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Больше отмечу Валерия Георгиевича Карпина в развитии молодых футболистов. Он даёт шанс молодым ребятам проявить себя. У Карпина нет такого, что есть 30-летние и 19-летние. Если 19-летний всё выполняет, то спокойно может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.