Радченко: в Кубке России «Спартаку» и «Зениту» нужно реабилитироваться перед болельщиками

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче между командами в полуфинале Фонбет Кубка России, который состоится завтра, 3 апреля.

«Таких матчей болельщики ждут с нетерпением. Это серьёзное противостояние. Матч будет интересным, никто не подойдёт к нему спустя рукава. По последним результатам в чемпионате и «Спартаку», и «Зениту» нужна победа. Нужно реабилитироваться перед болельщиками. Хочется посмотреть хороший футбол.

Последний результат встречи никак не будет влиять на игру в Кубке. Понятно, что готовиться они будут, но это другой турнир. Каждый хочет выиграть в этом сезоне. Такие команды, как «Спартак» и «Зенит», перед сезоном ставят самые большие задачи — титул. Этого никто не отменял, за него они и будут биться», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.