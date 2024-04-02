Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную Серии А по итогам 30-го тура

Российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был включён в символическую сборную итальянской Серии А по итогам 30-го тура.

Фото: Пресс-служба Серии А

В 30-м туре «Аталанта» в гостях играла с «Наполи». На 26-й минуте этой встречи российский футболист забил гол, открыв счёт в матче. На 45-й минуте с передачи Миранчука гол забил нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Бергамо.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.