Шикунов: в кубковом матче «Спартак» — «Зенит» будут биться два бренда

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком».

«После паузы на матчи сборных все лидеры РПЛ провалились, потеряв очки. В матче «Спартак» — «Зенит» прошлые игры не имеют значения, так как будут биться два бренда. У обоих команд два полноценных состава, и ещё непонятно, у кого лучше, а у кого хуже. Поэтому матч будет очень интересный.

Посмотрим, как домашний стадион поможет «Спартаку». Ведь «Спартак» сразу после зимней паузы на выезде, на «Газпром Арене» отыграл великолепно. Тот матч был очень хорошим для «Спартака», плюс команда в концовке игры могла забивать «Зениту» и побеждать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.