Вахания: «Ростов» уже привык к совмещению должностей Карпина

Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на информацию о том, что главный тренер сборной России и жёлто-синих Валерий Карпин может продлить контракт с национальной командой.

«Команда уже привыкла к совмещению должностей. Мы всё равно выполняем все тренировки, которые тренерский штаб заранее подготовил для нас на период отъезда в сборную. Не весь тренерский штаб уезжает. Кто-то остаётся, проводит для нас тренировочные занятия», – приводит слова Вахании Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что после возобновления сезона-2023/2024 «Ростов» одержал три победы, поочерёдно обыграв «Крылья Советов», «Краснодар» и московское «Динамо».