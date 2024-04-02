Гути: по игрокам нынешний «Реал» лучше, чем «галактикос»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути сравнил нынешний состав «сливочных» с «галактикос».
«По игрокам нынешний «Реал» лучше, чем «галактикос». В мадридском клубе времён «галактикос» нам было сложно победить. Многие шли вперёд, и лишь немногие возвращались в оборону», — приводит слова Гути Madrid Universal cо ссылкой на El Chiringuito.
После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. Ближайшим преследователем «сливочных» является каталонская «Барселона», имеющая в своём активе 67 очков. На третьем месте идёт «Жирона» с 65 очками.
Также мадридцы продолжают своё выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала подопечные Карло Анчелотти сыграют с английским «Манчестер Сити».