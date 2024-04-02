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Гути: по игрокам нынешний «Реал» лучше, чем «галактикос»

Гути: по игрокам нынешний «Реал» лучше, чем «галактикос»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути сравнил нынешний состав «сливочных» с «галактикос».

«По игрокам нынешний «Реал» лучше, чем «галактикос». В мадридском клубе времён «галактикос» нам было сложно победить. Многие шли вперёд, и лишь немногие возвращались в оборону», — приводит слова Гути Madrid Universal cо ссылкой на El Chiringuito.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. Ближайшим преследователем «сливочных» является каталонская «Барселона», имеющая в своём активе 67 очков. На третьем месте идёт «Жирона» с 65 очками.

Также мадридцы продолжают своё выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала подопечные Карло Анчелотти сыграют с английским «Манчестер Сити».

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