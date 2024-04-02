«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали победу — 2:1.

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте первого тайма. Отличился нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв. На 69-й минуте форвард «СКА-Хабаровск» Альбек Гонгапшев с передачи Андрея Никитина сравнял счёт. На 74-й минуте встречи защитник и капитан московской команды Фабиан Бальбуэна вновь вывел «Динамо» вперёд, замкнув подачу с углового.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьей строчке. В активе команды Марцела Лички 38 набранных очков по результатам 21 матча. «СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге занимает 10-е место. Подопечные Романа Шаронова набрали 31 очко в 24 матчах.