Защитник «Байера» Фримпонг прокомментировал слухи о его возможном уходе из команды летом

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг рассказал, что сейчас сосредоточен на успешном окончании сезона за леверкузенский клуб, однако он не знает, где может оказаться следующим летом.

«Я просто хочу выигрывать трофеи. Я действительно сосредоточен на этом сезоне и на Леверкузене. Но что будет в будущем? Никогда не знаешь, что произойдет в футболе. Мюнхенская «Бавария» — возможный следующий клуб? «Бавария» — отличная команда, но я являюсь игроком «Байера» и очень рад быть там», — приводит слова Фримпонга журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Фримпонг летом может как покинуть клуб в следующее трансферное окно, так и остаться, поскольку действующий главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение не покидать команду в следующем сезоне.