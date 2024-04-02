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Защитник «Байера» Фримпонг прокомментировал слухи о его возможном уходе из команды летом

Защитник «Байера» Фримпонг прокомментировал слухи о его возможном уходе из команды летом
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Защитник «Байера» Жереми Фримпонг рассказал, что сейчас сосредоточен на успешном окончании сезона за леверкузенский клуб, однако он не знает, где может оказаться следующим летом.

«Я просто хочу выигрывать трофеи. Я действительно сосредоточен на этом сезоне и на Леверкузене. Но что будет в будущем? Никогда не знаешь, что произойдет в футболе. Мюнхенская «Бавария» — возможный следующий клуб? «Бавария» — отличная команда, но я являюсь игроком «Байера» и очень рад быть там», — приводит слова Фримпонга журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Фримпонг летом может как покинуть клуб в следующее трансферное окно, так и остаться, поскольку действующий главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение не покидать команду в следующем сезоне.

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