Хаби Алонсо — о поражении «Баварии»: для «Байера» это было как две победы в один день

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении мюнхенской «Баварии» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Напомним, встреча завершилась уверенной победой «шмелей» со счётом 2:0.

«Конечно, я смотрел игру. Для нас это было как две победы в один день. Лидерство теперь очень важно, ситуация немного лучше. На одну игру меньше и на три очка больше», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Байер» проводил свой матч с «Хоффенхаймом» в тот же день, что проходила игра «Бавария» — «Боруссия». «Аптекари» одержали победу — 2:1.

После 27 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.