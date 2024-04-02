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Хаби Алонсо — о поражении «Баварии»: для «Байера» это было как две победы в один день

Хаби Алонсо — о поражении «Баварии»: для «Байера» это было как две победы в один день
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении мюнхенской «Баварии» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Напомним, встреча завершилась уверенной победой «шмелей» со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

«Конечно, я смотрел игру. Для нас это было как две победы в один день. Лидерство теперь очень важно, ситуация немного лучше. На одну игру меньше и на три очка больше», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Байер» проводил свой матч с «Хоффенхаймом» в тот же день, что проходила игра «Бавария» — «Боруссия». «Аптекари» одержали победу — 2:1.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Байер – 33'     1:1 Андрих – 88'     2:1 Шик – 90+1'    

После 27 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

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