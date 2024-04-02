«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: москвичи вновь вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте встречи защитник и капитан московской команды Фабиан Бальбуэна вновь вывел «Динамо» вперёд, замкнув подачу с углового.

В последний раз команды играли друг с другом в июле прошлого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержало московское «Динамо».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьей строчке. В активе команды Марцела Лички 38 набранных очков по результатам 21 матча. «СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге занимает 10-е место. Подопечные Романа Шаронова набрали 31 очко в 24 матчах.