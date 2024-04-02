«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 2 апреля, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из Люберец. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Обухов, Варатынов, Волков, Голубович, Степанов, Исаенко, Терехов, Хосонов, Берковский, Кулишев, Руденко.

«Ростов»: Медведев, Эль-Аскалани, Лангович, Мелёхин, Терентьев, Глебов, Колтаков, Комаров, Шанталий, Азнауров, Комличенко.

В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.